ليتوانيا تقر قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أقر البرلمان الليتواني الثلاثاء قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي، وذلك في إطار مساعي فيلنيوس لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.



وبموجب القانون الجديد لا يمكن لأي دولة "تشكل تهديدا للأمن القومي" أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين.

ومع ذلك يجيز القانون بالمقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية اللتوانية لنقل الغاز إلى كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا على ساحل بحر البلطيق.

وجدير بالذكر أن ليتوانيا توقفت في الربيع عن شراء الغاز الروسي الذي كانت تستورده عبر خطوط أنابيب أو عبر محطة للغاز الطبيعي المسال، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.