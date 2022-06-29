موسكو تؤكد أن العملية العسكرية ستستمر حتى يتوقف تهديد دونباس من الأراضي الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسكو أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية.



وقال ديمتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية إن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية".

وقال بوليانسكي في تصريح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في معرض تعليقه عن الأحاديث عن استهداف مركز للتسوف في كريمنشوك إنه "لم يتم توجيه ضربة له، بل إن الجيش الروسي شن ضربة بأسلحة دقيقة التوجيه على مستودعات تحوي أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية".