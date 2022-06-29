ألمانيا تحدد شرط رفع العقوبات عن روسيا

برلين: صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن توصل روسيا إلى اتفاق عادل مع أوكرانيا بشأن إنهاء الحرب يعد شرطاً لرفع العقوبات الدولية على روسيا.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت في قصر إلماو البافاري بجنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء: "ما يمكن ملاحظته في الوقت الراهن للأسف هو أن روسيا تواصل الحرب بوحشية لا تتغير".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي، أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعرف "أنه بدون اتفاق عادل مع أوكرانيا فإن العقوبات كلها ستستمر" لافتاً إلى أن من غير الممكن أن يكون هناك "سلام مفروض".

وأكد المستشار الألماني: "كل العقوبات التي فرضناها بسبب ضم شبه جزيرة القرم، لا تزال قائمة. كل العقوبات التي فرضناها بسبب التمرد المدبر في شرق إقليم الدونباس، لا تزال قائمة. والشيء نفسه ينطبق على كل القرارات التي اتخذناها فيما يتعلق بالعقوبات الأحدث والتي تعد أشمل كثيراً".