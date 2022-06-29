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الرافدين يحدد قيمة سلف الحشد الشعبي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سلفة منتسبي الحشد الشعبي تصل الى 10 مليون دينار".

وأضاف، ان "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار لمنتسبي الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً".


وأوضح البيان أن "مدة تسديد السلفة خمس سنوات وبنسبة فائدة خمسة بالمئة".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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