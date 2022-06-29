الرافدين يحدد قيمة سلف الحشد الشعبي - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سلفة منتسبي الحشد الشعبي تصل الى 10 مليون دينار".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012