انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد قيمة سلف الحشد الشعبي - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سلفة منتسبي الحشد الشعبي تصل الى 10 مليون دينار".
وأضاف، ان "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار لمنتسبي الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً".
وأوضح البيان أن "مدة تسديد السلفة خمس سنوات وبنسبة فائدة خمسة بالمئة".
وأضاف، ان "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار لمنتسبي الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً".
وأوضح البيان أن "مدة تسديد السلفة خمس سنوات وبنسبة فائدة خمسة بالمئة".