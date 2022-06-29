روسيا: المناطق المدنية في أوكرانيا ليست أهدافا لقواتنا

وأضاف بولشوك: "إن قواتنا إلى جانب قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، تعمل بشكل منهجي على تنفيذ جميع المهام المحددة لتحرير دونباس، ونزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التهديدات التي تنطلق من أراضيها لروسيا".وأوضح بولشوك أن "الضربات تتم حصرا على أهداف عسكرية بأسلحة عالية الدقة".

وأشار إلى أن "الأعيان المدنية والسكان المدنيين في أوكرانيا ليسوا أهدافا للضربات أو الاستهداف".

وفي وقت سابق، أفيد باندلاع حريق في مركز تسوق في كريمنشوك في أوكرانيا وقيل إنه تعرض للقصف.

بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الجوية الروسية، باستخدام أسلحة عالية الدقة، دمرت أسلحة وذخائر لمجموعة القوات الأوكرانية التي كانت موجودة في مستودعات كريمنشوك، وضمت أسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتسبب تفجير الذخيرة في اندلاع حريق في مركز تجاري قريب.

