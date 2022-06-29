خيرسون تستعد لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون إن الاستعدادات بدأت في المنطقة لإجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا.



ويطرح الاستفتاء على المواطنين قضية أن تصبح منطقة خيرسون أحد الكيانات التابعة لروسيا.

وكان نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، قد صرح في وقت سابق بأن الاستفتاء سيمنح إقليم خيرسون الحق في تقرير مصيره، بينما ستشمل المرحلة القادمة انتخابات تجرى مباشرة على منطقة خيرسون المحررة.