شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات المطلوبة لتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت وزارة الإسكان تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية، ووضعت عقوبات تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية، ولكن هناك بعض الإجراءات التى يجب القيام بها لتحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية، وأهم أهم التفاصيل المختلفة الخاصة بتحويل الوحدات إلى تجارية.

إجراءات تحويل شقة سكنى إلى تجارى:

- يشترط تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي يرغب في تقديم طلب التحويل بشرط أن تكون سارية المفعول.

- تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية.

- تقديم نسخة من خارطة الأرض.

- تقديم إقرار بموجب موافقة الجيران على تحويل الوحدة إلى نشاط تجاري، وذلك في حالة تقديم الطلب للمرة الأولى.

- تقديم الرخصة التجارية للوحدة في حالة تقديم طلب بالتجديد.

- توضيح الاسم التجاري المدون في الرخصة التجارية الجديدة.

- تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.

- تقديم إقرار بالالتزام بكافة القرارات.

هل يمكن للمستأجر تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية؟

لا يمكن للمستأجر أن يقوم بتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية إذا كان التعاقد بين المالك والمستأجر أنها وحدة سكنية، وذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين، وبهذا لا يمكن قيام المستأجر بهذا إلا بالحصول على الموافقة من المالك الأصلي للوحدة السكنية.