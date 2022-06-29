3 توصيات من "إسكان الشيوخ" لإنشاء ممشى بسمنود.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة الاثنين، إلى الحكومة 52 تقريرا لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، منها 47 تقرير للجان عن اقتراحات برغبة، ومنها تقرير تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بشأن المقترح المقـدم مـن النـائـب أحمـد الـقـنـاوى عـن " إنشـاء ممشی مشابه لممشى أهل مصر على فرع دمياط من ناحية سمنود ".

وذكرت اللجنه أهميه المقترح، مؤكدة أنه لابد من توافر أدوات تفعيل تنفيذه لذا يجب:

- قيام جـهاز حماية النيـل ومعهـد بحـوث النيـل بمعاينة المنطقة المزمع إقامة الممشى عليهـا على الطبيعة وإعـداد دراسـة للمشـروع خـلال عشرة أيـام مـن تاريخـه مـع موافاة محافظـة الغربية وهيئـة التخطيط العمرانى بنتائج الدراسة والمحددات لتنفيذ المشروع.

-قيـام هيئـة التخطيط العمراني بإعـداد دراسة متكاملة لـتـطـوير الواجهـة داخل مدينة سمنود.

-مخاطبـة رئاسـة مجلـس الـوزراء ووزارة التخطيط لوضـع المشـروع في خطـة الـوزارة للـعـام المـالی 2022- 2023 لإمكانيـة تنفيـذ التطـوير المشـار إليـه علـى مراحـل علـى أن تكون المرحلة الأولى هى المنطقة المشـار إليهـا بالمقترح.

وأكدت الحكومة، خلال مناقشات المقترح، أن محافظة الغربية من المحافظات الحديثـة الحبيسة، بمعنى، لـيـس لـهـا ظهيـر صحراوى غير أنهـا لهـا ظهير مـائـى قـوى وهي تطل على فرعى رشيد ودمياط بطـول ليس بالقليل لكنه غير مستغل، قائلة:" نحـن لا نتوافـق مـع المقترح في إنشـاء ممشى على نيـل سـمـنـود فـقـط وإنمـا نرغب في إنشاء ممشى في مدينتي كفر الزيات وزفتى.. مدينـة سـمـنـود تحظى بإهتمام كبير فهى تعـد أول نقطـة مـن النقاط السياحيه (عـددهم ۱۷ نقطه) التي تم إفتتاحهـا مـؤخرا كانت في مدينـة سمنود حيـث أنهـا من أحدى مسارات العائلة المقدسة."

واعتبرت أن إنشـاء ممشـى في مدينـة سـمنود يمثـل إحيـاء لـهـذه المدينـه وعـودة للحيـاة مـرة أخرى، كما أن المماشي فكرة متميزه لأنهـا تـحـد مـن التـعـديات وتخلـق فـرص عـمل تحد من مشكلة البطالة.