عمرو هاشم ربيع: تشكيل مجلس الحوار الوطنى راعى التنوع واختيارى شرف لى

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القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن اختياره بعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، هو تكليف وتشريف "ندعو المولى عزّ وجل أن نكون على قدر هذه المسئولية.. وأدعو المجتمعين أن يضعوا أهمية هذا الحوار وجدواه فى اعتبارهم وألا يتحول لمكلمة من البعض بل طرح الرؤى البناءة".

وأضاف "هاشم"، أن تشكيل مجلس الأمناء راعى التنوع الجنسى والنوعى بين كافة أطياف المجتمع، وهو ما يؤكد جدية الخطوات المتخذة للخروج بحوار يتسع للجميع، مشيرا إلى أن الحوار يفرض مسئوليات على الجميع سواء من خلال تقديم المشاركين لرؤى بناءة تصب في صالح الوطن أو على الجهات التنفيذية من خلال التفاعل مع المقترحات والتوصيات ويجعلها قابلة للتنفيذ، كما أنه يتطلب من الجميع الحرص على إنجاز مدته للخروج بنتائج سريعة تخدم الوطن والمواطن.

وشدد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الحوار هو ضرورة هامة ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطى، مبديا تفاؤله من التشكيل الحالي للمجلس وأن يسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن.