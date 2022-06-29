شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتقديم المساعدات لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمم المتحدة إلى توفير 110 ملايين دولار أمريكي لتقديم مساعدات عاجلة إلى 362 ألف شخص من متضرري الزلزال الذي ضرب أفغانستان، الأسبوع الماضي. وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ينس ليركه، أن الزلزال دمّر المنازل والمرافق الصحية، وشبكات المياه والمدارس، ما ترك الآلاف من الأفغان عُرضة للمزيد من الأذى. مشيراً إلى أن النداء هو لتغطية الأولويات الإغاثية وهو جزء من خطة الاستجابة في أفغانستان للعام الجاري والتي تتطلب 4.4 مليار دولار.

من جهتها، تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم 3 ملايين دولار كمساعدات طارئة لأفغانستان التي شهدت في الأسبوع الماضي زلزالا مدمرا أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أمس الثلاثاء.

ووقع الزلزال يوم الأربعاء الماضي، وبلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه في إقليم خوست بشرق أفغانستان.

وتقول السلطات المحلية إن الزلزال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1040 شخصا وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، أمس الثلاثاء، عن حزمة من مساعدات الإغاثة الإنسانية.

وقال هاياشي إن اليابان ستقدم المساعدة في مجال الرعاية الصحية وغيرها من المجالات، بحسب ما يطلبه المسؤولون المحليون. كما وعد باستمرار المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني. وطلبت طالبان، التي تعاني ماليًّا، مساعدات أجنبية. ويعتزم عدد من المنظمات الدولية والدول تقديم الدعم، بما في ذلك الأمم المتحدة.