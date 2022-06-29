شكرا لقرائتكم خبر عن عمال النفط في إيران يواصلون إضرابهم لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت إضرابات عمال النفط في إيران أمس، وقال موقع إيران إنترناشيونال إن عمال قسم إصلاح مصفاة نفط «تند كويان» بطهران واصلوا إضرابهم وتجمعهم أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.

ونقل الموقع عن المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال النفط المتعاقدين، فإنهم يحتجون على زيادة ساعات العمل وتدني الأجور.

وشهدت الأيام الأخيرة إضرابات في بعض المناطق النفطية في إيران. وإضراب عمال السقالات في أكثر من 20 شركة مقاولة في هذه المناطق هو أحد الإضرابات التي بدأت في الأيام الأخيرة.

كما دخل سائقو وعمال شركة استثمار نفط وغاز الغرب في إضراب، أول أمس الإثنين، في حقلي «أبان» و«بايدار» وتجمعوا في موقع الشركة في دهلران. وفي هذه الشركة، لم يتم دفع أجور السائقين لمدة 5 أشهر و3 أشهر من أجور العمال.

وتجمّع متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة الأهواز، أمس الثلاثاء، مطالبين بإلغاء قرار حكومي بزيادة الأجور بنسبة 10 %.

وردد المحتجون شعارات مثل: «هل هذا من العدل.. أن تمد يدك في جيب الشعب؟».

وأصدرت حكومة إبراهيم رئيسي تعميما في 5 يونيو الجاري، يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين من غير الحد الأدنى للضمان الاجتماعي بنسبة 10%. ومنذ ذلك الحين، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي مسيرات احتجاجية يومية في مدن مختلفة.

ودعا المتقاعدون المحتجون إلى تنفيذ قرار المجلس الأعلى للعمل بشأن زيادة رواتب المتقاعدين من غير الحد الأدنى بنسبة 38 %.

وفي وقت سابق، كانت هيئة مراجعة ومطابقة قرارات الحكومة مع القوانين في البرلمان قد ألغت مشروع القانون، لكن المجلس الإعلامي للحكومة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية عارضا ذلك.