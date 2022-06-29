شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس: مجموعة السبع ستتصدى لأزمة الجوع بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستتصدى معا لأزمة الجوع في العالم. وفي ختام قمة المجموعة التي عُقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس، أمس الثلاثاء، إن أزمة الجوع «تحد تفاقما بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا».

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: «لدينا حاليا 345 مليون شخص نعرف أنهم ليس لديهم ما يكفي لطعامهم، وهذا عدد يعادل أربعة أمثال عدد من يعيش في ألمانيا». ورأى شولتس أن أزمة المناخ والجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا فاقمت المشكلة مرة أخرى، مشيرا إلى أن أزمة التغذية، لا سيما في العديد من الدول الأفريقية، أصبحت «تهديدا وجوديا، ولهذا السبب نعتزم التصرف وقد شكلنا لهذا السبب تحالفا عالميا للأمن الغذائي».

يذكر أن مجموعة السبع تعهدت في ختام القمة بتخصيص 5 .4 مليار دولار أخرى للأمن الغذائي العالمي، في إطار مكافحة أزمة الجوع الوشيكة.