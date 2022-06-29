عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطوة تصعيدية من إيران.. تشغيل أجهزة طرد مركزية جديدة في فوردو

الأربعاء 29 يونيو 2022

الخليج 365

مع بدء مفاوضات غير مباشرة جديدة بين طهران وواشنطن، اتخذت إيران خطوة تصعيدية تضع عقبة جديدة أمام المحادثات "المتعثرة".



وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المنظمة بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة فوردو، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع قانون سنه البرلمان، أواخر العام الماضي.

المسؤول الإيراني أكد "نصب وتشغيل أجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة فوردو"، مشيرًا إلى أن الخطوة الأخيرة جاءت في إطار متابعة خطة العمل الاستراتيجية التي شرعها البرلمان في ديسمبر/كانون الأول لعام 2021.

ومحطة "فوردو" تعد من أهم المحطات النووية الإيرانية، وتقع في المناطق الجبلية بالقرب من مدينة قم التي تعد معقل المرجعيات الشيعية.

وتعهد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمتابعة الإجراءات وفق الخطط الموضوعة، زاعمًا أن "أحد الأهداف المهمة على جدول أعمال المنظمة، استخدام هذه التكنولوجيا في حياة الناس واقتصاد الدولة".

مفاوضات غير مباشرة

وبدأت اليوم المفاوضات غير المباشرة بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، والمبعوث الأمريكي الخاص المعني بالمحادثات النووية مع إيران روبرت مالي، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، إنريكي مورا.

وترفض إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بسبب انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية في منتصف مارس/آذار الماضي، نتيجة رفض الولايات المتحدة طلب إيران لرفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية، فيما أظهرت تصريحات لمسؤولين إيرانيين أن طهران قد تخلت عن مطلب رفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية والعقوبات الأمريكية.

وكانت إيران أوقفت أنشطة عدد من كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية، عقب اتخاذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفاً ضد طهران، بسبب عدم تعاونها الشفاف مع الوكالة، فيما يتعلق بالأنشطة النووية السرية.