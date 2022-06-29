شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السناوى: الحفاظ على هوية الدولة كان الهدف من إزاحة الإخوان فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن الوضع قبل "30 يونيو" كان يشهد إرادة شعبية فاعلة تدعو إلى اندلاع الثورة، مضيفاً أن جماعة الإخوان مارست عمليات تغول وهيمنة على السلطة مع استفزاز المجتمع، مؤكّدًا أن كل ما تعهدت به للقوى المدنية والسياسية تم كسره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن الغضب كان كبيرا ليس على صعيد السياسيين وحسب لكن أيضًا بين المواطنين، مؤكّدًا أن تجربة حكم جماعة الإخوان كانت شديدة الصعوبة.

وتابع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أن الحفاظ على هوية الدولة المصرية كان الهدف الرئيسي من إزاحة الجماعة الإرهابية في 30 يونيو".

وأكد السناوي أن التنظيم السري للإخوان لم يتم انتخابه لكن هيمن على كل المناصب، في حالة كانت تعبر عن هوس بالسلطة مع افتقاد الحد الأدنى من الرشد السياسي في "دولة الهواة" خلال حكم الإخوان.