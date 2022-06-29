شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يطالب بخطة لتطوير الشواطئ العامة بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة أمس الإثنين، إلى الحكومة 52 تقريرا لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات، منها 47 تقرير للجان عن اقتراحات برغبة، ومنها تقرير تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بشأن المقترحين المقـدمين مـن النائب عبد الرحيم كمال والنائب محمد سعيد الدابی بشأن التوسع في إنشاء شواطئ عامه لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة.

ويستهدف المقترح برغبة التوسع في إنشاء شواطئ عامة لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة، وذلك لعدة أسباب، منها اقتصار شـواطئ مدينـة الغردقـة العامة علـى شـواطئ رقـم 9،5،4 ومـا عـدا ذلـك فهناك شـواطئ خاصـة بالـفـنـادق أوالنـادي الإجتمــاعى أوشـواطئ لمنشـآت خاصة تحت الإنشاء يستخدمونها خلسة بمراجعـة الإدارة المحليـه بالغردقـة، وتبـيـن أنـه قـد تـم تخصيص مساحة 6كـم لمنطقة الأحياء شمال الغردقه كشوطئ عامة تخدم المواطنين، وما يتطلب العمل على تعظيم إيرادات هذه الشواطئ وطرح أنشطة وإنشاءات خدمية للاستثمار.

وذكرت الحكومة، خلال المناقشات، أن مدينة الغردقه بها 4 شواطئ عامة بخلاف النادي الاجتماعي، الشاطئ العام الذي يطلق عليه "ميريت" إجمالي مساحته 75ألف متروطوله 630م، وتم بدء العمل به على مرحلتين المرحلة الأولى تم الإنتهاء منها وأفتتحت في العيد القومي بتكلفه قدرها ۲۰ مليون جنيه، وتم بدء العمل في المرحلة الثانيه بموازنه قدرها 60 مليون جنيه، شاطئ السواقى تم تقسيمه لصالح شاطئ العائلات بمساحة قدرها 7358م جاری تطويره بتكلفه قدرها 9.5 جنيه وسيتم إفتتاحه بعد شهرتقريبا، كما يـوجـد شـاطئ السـاقـيـه تـم طـرحـه فـي مـزاد وأجـر بمبلغ 175 جنيه للمتر وأسـعاره رمزيه، وشـاطئ في الأحيـاء بـطـول 6كـم يـحـتـاج إلى إعتمـاد مـالي قـدره 30 مليـون لإعادة تأهيله.

وأوصت اللجنة المختصة، بضرورة أن تكون الأولـويـه في خطـة تـطـوير مدينة الغردقة للشواطئ العامه التي ورد ذكرها بالمقترح.