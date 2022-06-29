شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: شكلنا لجنة لوضع رؤية للحوار الوطنى عقب تلقى دعوة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الحزب بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطنى في إفطار الأسرة المصرية، تلقى دعوة كريمة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم تشكيل مجموعة عمل من قيادات الحزب ليخرج برؤية في المجال الاجتماعى والثقافى والسياسى والتعليم وكافة الملفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، والذى يعرض على قناة dmc: "الحزب من أوائل الأحزاب التي شكلت لجنة وقدمت ورقة لم يقدمها رئيس الحزب ولكن من قادة الحزب، ونحن ركزنا على الجانب الاجتماعى، وأنه لابد أن يكون للدولة دور أكبر الفترة القادمة في الجانب الاجتماعى وتدعيم الأمن الغذائى".

وتابع رئيس حزب الريادة: نحن نهتم بالملف الاقتصادى لأنه يهم المواطن البسيط والرئيس السيسي كان لديه بعد نظر بإنشاء الصوامع فهناك دول ليس لديها مخزون من القمح يكفيها لمدة أسبوعين.