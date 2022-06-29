شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تتلقى اليوم وغدا طلبات الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي أمين الصندوق بدء تلقي طلبات الصحفيين الراغبين في الحج، وذلك بعد موافقة السفارة السعودية على منح النقابة خمس تأشيرات حج يتم تنفيذها وفق عدد من الضوابط.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الضوابط تشمل ألا يزيد السن على 65 عامًا، واستكمال التحصينات الأساسية للقاحات المعتمدة ضد فيروس (كوفيد - 19) والحمى الشوكية، وتقديم فحص سلبي لفيروس كورونا خلال 72 ساعة من السفر.

كما تشمل الحصول على تأمين تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) خلال الإقامة في المملكة بموسم الحج، واختيار إحدى الباقات المتعلقة بخدمات النقل والإقامة والإعاشة المناسبة وسداد قيمتها، وبعدها تصدر التأشيرة بدون تكلفة تذكرة الطيران.

وأشارت إلى أنه يرفق بالطلبات التي تقدم اليوم وغدًا صورة كارنية النقابة وجواز سفر حديث، على أن تجرى قرعة علنية غدا في تمام الساعة الرابعة بالدور الرابع.