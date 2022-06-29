شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بحرينى: مصر تتميز بالخبرة الكبيرة فى الاستثمار.. وعلاقات البلدين راسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد الصباح السلوم، عضو مجلس النواب البحريني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، إن مصر سوق كبيرة، وبها العديد من الفرص الاستثمارية في عدة مجالات، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الجانبين المصرى والبحريني، ولدينا خطة استثمارية توفر فرصا واعدة للمستثمرين المصريين؛ والتعاون بين الدولتين سيكون له مردود إيجابي للجانبين.

وأضاف، عضو مجلس النواب البحريني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ذلك يأتي بتوجيهات من العاهل البحريني والرئيس السيسي، والتى عززت العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية شهدت مؤخرًا المزيد من التعاون.

وأوضح عضو مجلس النواب البحريني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن العلاقات البحرينية المصرية راسخة ومتجذرة في شتى المجالات وعلى رأسها التجارية والاقتصادية.

وأوضح أن مصر تمتاز بأن لديها خبرة كبيرة في مجال الاستثمار، ونتطلع من زيارة الرئيس السيسي لمزيد من تقوية العلاقات، وتقوية العلاقة بين الشعوب.