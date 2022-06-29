شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر بلدى": الجانب الاقتصادى أهم جوانب الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء سيف الإسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب أعلن منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى دعمه للحوار وشكره لرئيس الجمهورية، موضحًا أن الحزب شكل لجنة لإدارة الحوار ضمت عدد من القامات والخبرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم: "تقدمنا برؤية لإدارة الحوار في كل المجالات المطروح الحديث فيها، ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة والحلول، وإن كان الحزب يرى أن أهم جانب هو الجانب الاقتصادى لما يواجه العالم من أزمات.