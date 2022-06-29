الأردن فتح تحقيق في انفجار ميناء العقبة

ذكر رئيس الوزراء الأردني، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات للسلطات بفتح تحقيق في الانفجار القاتل الذي وقع في ميناء العقبة على البحر الأحمر وأودى بحياة 13 شخصًا على الأقل.

حيث أسقطت رافعة كانت تحمل صهاريج غاز الكلورين السام على سفينة مما تسبب في انفجار دخان أصفر سام. وقالت السلطات، إن نحو 250 أصيبوا إلى جانب القتلى.

وزار رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموقع أمس، وقال نقلا عن الدفاع المدني وسلطات البيئة، إن تركيز الغاز في المنطقة عاد إلى طبيعته. وإن معظم التحركات في الميناء استؤنفت، باستثناء موقع الحادث بالتحديد الذي تم تنظيفه وتفتيشه.

تسرب الغاز

وذكر المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول لوسائل إعلام رسمية إن ثمانية من القتلى أردنيون وخمسة أجانب. وقال مسؤولون في مستشفى إن من بين الجرحى مواطنون صينيون وفيتناميين.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الحكومي لحظة انفجار الدبابة، مما دفع عمال الرصيف إلى الهروب من السحابة السامة. ونقل نحو 200 شخص الى المستشفى.

وقالت مديرية الأمن العام، التي وصفتها في البداية بأنه تسرب غاز، إن السلطات أغلقت المنطقة بعد إجلاء المصابين وأرسلت متخصصين لمعالجة الوضع.

ونشر تلفزيون الأردن الحكومي إن 13 شخصا قتلوا، ولايزال 199 يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت خدمات الطوارئ في إيلات في بيان إنه لم يكن هناك تأثير على المدينة لكنها تتابع الوضع عن كثب.