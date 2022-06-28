شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع بشكل حاد في فرنسا عدد الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها السلطات الصحية لتصل إلى 147248، أي أكثر بنسبة 54% من الأسبوع الماضي، على خلفية "الموجة السابعة" من الوباء في أوروبا.

ويعد ذلك أعلى مستوى من الإصابات المؤكدة في البلاد منذ نهاية أبريل. وقبل 7 أيام أبلغت هيئة الصحة العامة الفرنسية عن حوالي 95 ألف إصابة. و35 ألف إصابة يومية ليوم الثلاثاء 31 مايو، أي قبل شهر تقريباً.

وتشهد أوروبا موجة سابعة من كوفيد-19، ويعود سببها بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.