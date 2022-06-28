مصرع 49 سجيناً أثناء محاولة فرار من سجن في كولومبيا

28 يونيو , 2022
سجن في كولومبيا.
لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات فجر الثلاثاء خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.
وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية «هناك حتى الآن 49 قتيلاً»، موضحاً أن «الحصيلة أولية وقد ترتفع».
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