روسيا تمنع دخول 25 أميركيًا بينهم زوجة بايدن وابنته إلى أراضيها

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أعلنت روسيا الثلاثاء منع دخول 25 أميركيًا إضافيًا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وتتضمن اللائحة أيضًا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.