ألمانيا / إصابة 5 أشخاص بجروح في هجوم مسلح على مركز للاجئين

اسماعيل عبد الحي - أفادت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين 27 جوان 2022 بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجوم بالسكين على مركز للاجئين على بحيرة كونستانس بعضهم في حالة خطيرة، فيما تأكد مقتل شخص واحد على الأقل في الهجوم.

وحسب الشرطة، فإن الجاني وهو من قاطني النزل طرق أبواب غرف النزل في كريسبرون مساء أمس الأحد. وكلما فُتح الباب وجه طعنات سكينه بشكل عشوائي.

وتوفي رجل فورا في مكان الهجوم متأثرا بجراحه، كما تم نقل شخص مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى في طائرة هليكوبتر، فيما نقلت سيارة الاسعاف أربعة جرحى آخرين الى المستشفى. وبحسب الشرطة، ما زال من غير الواضح ما إذا كان أشخاص آخرون قد أصيبوا. وتم اعتقل الجاني وهو شاب يبلغ من العمر 31 عامًا دون مقاومة.

ولا تزال دوافع وخلفيات الحادث غير واضحة لحد الآن.