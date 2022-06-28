ملك الأردن يدعو إلى محاسبة المقصرين بحادثة تسرب الغاز بالعقبة

وشدد الملك على "ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون"، مشيرا إلى "أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".
وثمن جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وخاصة الدفاع المدني والكوادر الطبية المدنية والعسكرية، لسرعة استجابتهم ومهنيتهم العالية في التعامل مع الحادثة، وإجلاء المصابين إلى المستشفيات، مبينا أن "هذه الجهود ساهمت في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر".
وأشاد بسرعة استجابة جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن "الأمور بالموقع وفي العقبة أصبحت تحت السيطرة وعادت إلى طبيعتها".
وأكد الملك أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وأن الجميع بانتظار نتائج التحقيق".
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