تركيا توافق على دعم عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف نينيستو في اليوم الأول من قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد إن هذا التطور المهم جاء بعد أن وقعت الدول الثلاث مذكرة مشتركة "لتقديم دعمها الكامل في مواجهة التهديدات لأمن بعضها البعض".

وسيوجّه قادة الناتو دعوة إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف، الأربعاء، وفق ما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وأعلن ستولتنبرغ، الثلاثاء، بعد المحادثات في مدريد "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو. وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب".



(وكالات)