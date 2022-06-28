شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول وفاة بالكوليرا منذ التفشي الجديد للوباء بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أول وفاة بالكوليرا و17 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن محافظة كركوك سجلت أول حالة وفاة بالمرض اليوم، و17 إصابة جديدة بالكوليرا؛ ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت هذا العام.

ولم يحدد البدر أسباب التفشي الجديد للمرض في العراق.

وكانت العراق قد شهدت آخر تفش كبير للوباء في العام 2015، وفق وزارة الصحة. وكانت موجة التفشي حينها قد ضربت خصوصاً بغداد ومحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة، وسجّلت حينها مئات الإصابات.