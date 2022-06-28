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مصرع ثلاثة في إطلاق نار على فريق طبي شمال غربي باكستان

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الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثةُ أشخاصٍ مصرعَهم فيما أُصيبَ طفلٌ بجروح جرَّاء حادث إطلاق نار استهدف فريقًا طبيًّا اليوم بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضحَتِ الشرطةُ الباكستانيةُ أنَّ فريقاً مكلفاً بتقديم لقاح شلل الأطفال تعرَّضَ لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة وزيرستان الشمالية المحاذية لأفغانستان؛مما أدى إلى مصرع شرطيين اثنين وعامل من الفريق وإصابة طفل كان يتلقى اللقاح تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافَتْ أنَّ قواتِ الأمن شَنَّتْ عمليةَ تمشيط للبحث عن الجناة، في حين لم تعلنْ حتى الآن أيُّ جهة المسؤولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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