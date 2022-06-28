شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ثلاثة في إطلاق نار على فريق طبي شمال غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثةُ أشخاصٍ مصرعَهم فيما أُصيبَ طفلٌ بجروح جرَّاء حادث إطلاق نار استهدف فريقًا طبيًّا اليوم بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضحَتِ الشرطةُ الباكستانيةُ أنَّ فريقاً مكلفاً بتقديم لقاح شلل الأطفال تعرَّضَ لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة وزيرستان الشمالية المحاذية لأفغانستان؛مما أدى إلى مصرع شرطيين اثنين وعامل من الفريق وإصابة طفل كان يتلقى اللقاح تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافَتْ أنَّ قواتِ الأمن شَنَّتْ عمليةَ تمشيط للبحث عن الجناة، في حين لم تعلنْ حتى الآن أيُّ جهة المسؤولية.