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تركيا توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى 'الناتو'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الرئاسة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا دعمت ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكان قادة البلدان الثلاثة إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، عقدوا اجتماعا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن المحادثات تركزت حول عدد من القضايا، أبرزها بحث الطلبين اللذين قدمتهما كل من السويد وفنلندا للحصول على عضوية "الناتو".


وسبق أن أعلنت أنقرة رفضها لطلب انضمام الدولتين إلى "الناتو"، ووضعت عدة شروط لرفع الفيتو التركي، أهمها أن تتوقف الدولتان عما تصفه تركيا بدعم الإرهاب، إذ تتهمهما بإيواء مسلحين من "حزب العمال الكردستاني"، المنظمة التي تصنفها أنقرة "إرهابية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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