شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. مقتل 2 إثر سقوط طائرة صغيرة لأسباب غير معروفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخصان إثر تحطم طائرة كانا على متنها فوق هولندا لأسباب غير معروفة.

وقالت خدمات الطوارئ الهولندية اليوم الثلاثاء إنه تم انتشال الجثتين من بحيرة بالقرب من زفوله شمال شرق أمستردام.

ويجري انتشال الطائرة. وتردد أن الضحيتين ما زالا في الطائرة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الطائرة مملوكة لمدرسة طيران حيث يجري تدريب طيارين محترفين.

ومع ذلك، لم تنشر السلطات حتى الآن أي معلومات عن هوية الضحايا.