شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: لا يجب أن تنتصر روسيا في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن روسيا "لا يمكنها ولا يجب أن تنتصر" في الحرب في أوكرانيا، واصفا الهجمات الصاروخية الروسية المميتة على مركز تسوق بأنها "جريمة حرب جديدة".

وفي كلمته خلال اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في جبال الألب، أوضح ماكرون إن الدول الرائدة اقتصاديا سوف تدعم أوكرانيا وجهودها الحربية والإبقاء على العقوبات التأديبية ضد روسيا "طالما كان ذلك ضروريا، وبالشدة الضرورية".

وتزامنت القمة مع وابل مكثف بشكل غير معتاد من الهجمات الصاروخية، عبر مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.