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ماكرون: لا يجب أن تنتصر روسيا في حرب أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن روسيا "لا يمكنها ولا يجب أن تنتصر" في الحرب في أوكرانيا، واصفا الهجمات الصاروخية الروسية المميتة على مركز تسوق بأنها "جريمة حرب جديدة".

وفي كلمته خلال اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في جبال الألب، أوضح ماكرون إن الدول الرائدة اقتصاديا سوف تدعم أوكرانيا وجهودها الحربية والإبقاء على العقوبات التأديبية ضد روسيا "طالما كان ذلك ضروريا، وبالشدة الضرورية".

وتزامنت القمة مع وابل مكثف بشكل غير معتاد من الهجمات الصاروخية، عبر مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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