شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 شخصاً إثر انهيار مبنى في مومباي بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 19 شخصا على الأقل، في انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في مومباي عاصمة الهند المالية خلال الليل، وسط مخاوف من وجود المزيد من الناس تحت الأنقاض، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة المدنية المسؤولة عن مومباي، إن جزءا من مبنى يقع في ضاحية مزدحمة في وسط المدينة انهار قرب منتصف ليل الاثنين.

وكان عمال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض حتى وقت متأخر اليوم الثلاثاء، حين أعاقت الأمطار الغزيرة العمل.

وانهيار المباني شائع في مومباي خلال موسم الرياح الموسمية، ويرجع ذلك غالبا إلى عدم اتباع إجراءات البناء الصحيحة.