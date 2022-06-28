إردوغان يعلن عن لقاء محتمل مع بايدن «الليلة أو غدًا» في مدريد

28 يونيو , 2022
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء عن لقاء محتمل مع نظيره الأميركي جو بايدن «الليلة أو غدًا» في مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي.
وقال إردوغان أمام الصحافة قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا «تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبّر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن».
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