السعودية تشيد بالبعثة الطبية العراقية: الاولى على مستوى البعثات

وقالت هيئة الحج العراقية في بيان، إن "وزارة الصحة السعودية في مكة المكرمة اشادت بالجهود التي تبذلها البعثة الطبية العراقية بعد اطلاعها على عمل العيادات والإجراءات المتخذة فيما يخص الصحة العامة".

واثنت الوزارة بحسب البيان على "التزامها بتنفيذ الحملات التوعوية والارشادات الصحية بالتنسيق المتواصل مع الوزارة التي تهدف الى توعية الحجاج بالأساليب الوقائية لاجتناب الاصابة بالامراض خلال موسم الحج الحالي".



وثمنت الصحة السعودية "دور البعثة الطبية بطريقة استخراج الادوية وفق التعليمات المعمول بها في المملكة التي ادت الى سهولة نقلها جوا عبر مطار المدينة المنورة وافتتاحها للعيادات في اماكن سكن الحجاج بمكة المكرمة".