إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة بسبب حدث أمني

وبحسب الموقع، فإن "إطلاق نار سمع قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، وعلى الاثر قررت قوات الجيش الإسرائيلي إغلاق منطقة باب العامود بالقدس، والمسجد الأقصى واعتقلت بعض الشبان".

ونقل الموقع عن مصادر تأكيدها بوجود "طعن جندي إسرائيلي قرب أحد أبواب المسجد الأقصى وانسحاب المنفذ".

