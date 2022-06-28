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إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة بسبب حدث أمني

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع "روسيا اليوم"، الثلاثاء، بإغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس بسبب حدث أمني.
وبحسب الموقع، فإن "إطلاق نار سمع قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، وعلى الاثر قررت قوات الجيش الإسرائيلي إغلاق منطقة باب العامود بالقدس، والمسجد الأقصى واعتقلت بعض الشبان".

ونقل الموقع عن مصادر تأكيدها بوجود "طعن جندي إسرائيلي قرب أحد أبواب المسجد الأقصى وانسحاب المنفذ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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