العراق يودع غرب اسيا للناشئة

ودع منتخب ناشئة العراق، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس غرب آسيا الجارية في مدينة العَقَبة الاردنية بعد الخسارة امام نظيره اللبناني في الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة التي اقيمت في مدينة العقبة الاردنية تقدم المنتخب اللبناني خلال الشوط الاول بهدف المباراة الوحيد وعلى الرغم من المحاولات العراقية الكثيرة لتسجيل اهداف في المباراة الى ان لاعبيه لم ينجحوا في تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.



وبهذا الفوز تأهل المنتخب البناني الى المباراة النهائية بأنتظار الفائر من مباراة سوريا والاردن.

