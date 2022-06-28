الزيدي يتحدث عن تحديات 'معقدة' ستواجه الحكومة المقبلة

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "من التحديات المعقدة التي تواجه الحكومة المقبلة السياسية والاقتصادية والمالية الفاشلة حيث يتضح للعيان أننا شعب ريعي يعتمد بموازناته على بيع النفط فقط وان اي أزمة خارجية يمكن أن تعصف بهيكل الدولة وتنهيها".وأضاف، "قد اغرقت الوزارات والمؤسسات بتعيينات فائضة عن حاجتها وهي بطالة مقنعة وعلاج تخديري للمجتمع الناقم على الحكومة بينما الحل يكمن بفتح فرص عمل ودعم القطاع الخاص والمنتج الوطني وتطوير القطاع الزراعي ومنع دخول السلع التكميلية ووضع ضرائب كبيرة على السلع التي يمكن او يجب ان تصنع داخليا ودعمها بقروض وضبط الحدود والكمارك مع الاقليم ودول الجوار التي اغرقت اسواقنا بالمواد المهربة".

وشدد على ضرورة "انهاء نظام المناقصات والمقاولات الفاشلة ففيها الهدر الكبير من المال ويجب اعتماد الاتفاقات الدولية في بناء المصافي والمستشفيات والمدارس والجسور والمشاريع الكبرى والطاقة ونقلها".



واتم الزيدي، "لن تقوم لنا قيامة اذا استمر الوضع بهذا المنهج وبهذه الالية الفاشلة التي جربناها اكثر من عقد ونصف".