36 مفقودا في هجوم روسي على مركز تسوق

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وكتب على تطبيق تيلجرام أن عمال الإنقاذ مستمرون في البحث تحت الأنقاض عن الضحايا، مشيرا إلى أن المئات من رجال الإغاثة ما زالوا في موقع الهجوم، ونشر صورا لرافعة تزيل قطعا كبيرة من الحطام المعدني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا إن 36 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، عقب هجوم روسي بصاروخ على مركز تسوق في مدينة كريمينشوك.وكتب على تطبيق تيلجرام أن عمال الإنقاذ مستمرون في البحث تحت الأنقاض عن الضحايا، مشيرا إلى أن المئات من رجال الإغاثة ما زالوا في موقع الهجوم، ونشر صورا لرافعة تزيل قطعا كبيرة من الحطام المعدني.

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