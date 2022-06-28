7.7 ملايين بجنوب السودان يحتاجون مساعدات عاجلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمتد أزمة الجوع الحالية في شرق أفريقيا بشكل كبير إلى جنوب السودان، حيث يوجد نحو 7.7 ملايين شخص، أي نحو نصف عدد السكان، يحتاجون بشكل ملح إلى مساعدات إنسانية، بحسب ما أعلنته منظمة «كير» للإغاثة أمس، ومع ذلك اضطرت منظمات الإغاثة إلى وقف خدماتها بسبب نقص الموارد المالية. وبحسب منظمة «كير»، فإن هناك حاليا نقصا بقيمة أكبر من 500 مليون يورو (530 مليون دولار)، من أجل تقديم المساعدات الغذائية لجنوب السودان. واضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالفعل إلى وقف المساعدات الغذائية، وقصر مساعداته على حالات الطوارئ والكوارث فقط. واضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالفعل إلى وقف المساعدات الغذائية، وقصر مساعداته على حالات الطوارئ والكوارث فقط.

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