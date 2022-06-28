شكرا لقرائتكم خبر غارة أمريكية تقتل أبو حمزة اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية أمس عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية في سوريا استهدفت قياديا بارزا في منظمة حراس الدين التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال المسؤول «إن الولايات المتحدة واثقة للغاية من أن الضربة التي نفذت من طائرة بدون طيار قتلت أبو حمزة اليمني، القيادي في حراس الدين»، وأضاف المسؤول «إنه لم تكن هناك حاجة لإخطار الروس عبر خط الاتصال الخاص بمناطق «عدم الاشتباك» في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن اليمني كان مسافرا بمفرده على دراجة نارية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عندما تم استهدافه.