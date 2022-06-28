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غارة أمريكية تقتل أبو حمزة اليمني

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- بواسطة أيمن الوشواش - نقلت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية أمس عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية في سوريا استهدفت قياديا بارزا في منظمة حراس الدين التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال المسؤول «إن الولايات المتحدة واثقة للغاية من أن الضربة التي نفذت من طائرة بدون طيار قتلت أبو حمزة اليمني، القيادي في حراس الدين»، وأضاف المسؤول «إنه لم تكن هناك حاجة لإخطار الروس عبر خط الاتصال الخاص بمناطق «عدم الاشتباك» في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن اليمني كان مسافرا بمفرده على دراجة نارية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عندما تم استهدافه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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