غارة أمريكية تقتل أبو حمزة اليمني

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وقال المسؤول «إن الولايات المتحدة واثقة للغاية من أن الضربة التي نفذت من طائرة بدون طيار قتلت أبو حمزة اليمني، القيادي في حراس الدين»، وأضاف المسؤول «إنه لم تكن هناك حاجة لإخطار الروس عبر خط الاتصال الخاص بمناطق «عدم الاشتباك» في سوريا.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن اليمني كان مسافرا بمفرده على دراجة نارية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عندما تم استهدافه.
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