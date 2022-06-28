شكرا لقرائتكم خبر وعود جزائرية بفتح الحدود مع تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال دقيش في تصريح لتلفزيون النهار الجزائري أثناء وجوده مع بعثة تونس المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، «إنه من المتوقع إعادة فتح الحدود هذا الصيف».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الشباب والرياضة في الحكومة التونسية كمال دقيش إن السلطات تلقت وعودا بإعادة فتح الحدود البرية الجزائرية مع تونس والمغلقة منذ أكثر من عامين، وهو قرار ينتظر أن ينعش قطاع السياحة في تونس.وقال دقيش في تصريح لتلفزيون النهار الجزائري أثناء وجوده مع بعثة تونس المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، «إنه من المتوقع إعادة فتح الحدود هذا الصيف».

كانت هذه تفاصيل خبر وعود جزائرية بفتح الحدود مع تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.