العراق يضبط أضخم مستودع للعتاد الداعشي

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وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس أن جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع ضخم لعتاد داعش يضم 800 علبة احتوت على 2800 طلقة عتاد مختلفة في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف جهاز الاستخبارات العسكرية العراقي عن ضبط مستودع ضخم يضم عشرات الآلاف من قطع العتاد التي تعود لتنظيم داعش في إحدى المناطق جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس أن جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع ضخم لعتاد داعش يضم 800 علبة احتوت على 2800 طلقة عتاد مختلفة في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل.

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