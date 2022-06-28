ارتفع عدد المهاجرين الغواتيماليين الذين تم التعرف عليهم مقتولين في مقطورة استخدمت لنقلهم في ماكالين بولاية تكساس إلى 7، بينما ارتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 50 شخصا. وتواصل السلطات الأمريكية العمل على التعرف على الجثث المتبقية في الشاحنة، حيث أعلنت شرطة تكساس اليوم أن هناك من بين القتلى 3 مواطنين أمريكيين من القصر.
كما تبحث الشرطة الجنائية حاليا عن أي أدلة قد تقودها إلى معرفة مرتكبي هذه الجريمة التي هزت الشارع الأمريكي وتم الكشف عنها في وقت مبكر من فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة تهز أمريكا.. قتل 50 مهاجرا في شاحنة ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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