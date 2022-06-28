شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستقبل لقاحات جدري القرود.. هل أصبح جائحة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية البدء في إرسال لقاحات مضادة لجدري القرود تم شراؤها بشكل مشترك إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان صحفي بأن إسبانيا سوف تستقبل أول دفعة من 5300 لقاح من إجمالي 109090 جرعة تم شراؤها.

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس في بيان: "اعتبارا من اليوم، تصل أول شحنات من اللقاحات لمواجهة تفشي جدري القرود إلى الدول الأشد تضررا".

ووفقا للمفوضية الأوروبية تم تسجيل 2682 حالة بجدري القرود حتى الآن في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا منذ 18 مايو الماضي.