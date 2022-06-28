شكرا لقرائتكم خبر عن ماتوا اختناقا.. مصرع 51 نزيلا في سجن كولومبي والان نبدء بالتفاصيل

حادث مأساوي

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 51 نزيلا حتفهم جراء حريق شب خلال أعمال شغب وقعت في سجن بمدينة تولوا، جنوب غرب كولومبيا.وقال الجنرال تيتو كاستيانوس، رئيس إدارة السجون والإصلاحيات لإذاعة كاراكول المحلية: "إنه حدث مأساوي وكارثي".

وأضاف: "كانت هناك حالة من الشغب على ما يبدو وأشعل السجناء النار في بعض الحشايا ليشب حريق هائل".

وأكد كاستيانوس في وقت لاحق أن عدد القتلى البالغ 51 شخصا، منهم 49 لقوا حتفهم في السجن، وتوفي اثنان بعد نقلهما إلى المستشفى.

ماتوا اختناقا

وفي حديثه للإذاعة المحلية أوضح رئيس إدارة السجون أن "معظم القتلى لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان".

وأضاف أن 24 شخصا يعالجون في المستشفى فيما قال رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

حالة السجن

وفي المجمل يضم السجن 1267 نزيلا، أما المبنى الذي وقع به الحريق فكان يضم 180 سجينا.

وكانت كولومبيا قد أفرجت عن بعض السجناء خلال جائحة كورونا بعد مقتل نحو 24 سجينا في احتجاجات عام 2020 على تكدس السجون وقلة الخدمات بها.