اسكتلندا تحدد موعد الاستفتاء بشأن الاستقلال عن بريطانيا

وقالت ستورغن: "يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 تشرين الأول 2023".

ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على ستورغن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.



وصوّت الاسكتلنديون في استفتاء حول هذا الموضوع في العام 2014، بنسبة 55 % للبقاء داخل المملكة المتحدة.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء استفتاء جديد، ويقول إنه لا يمكن أن يحدث إلا "مرة واحدة في كل جيل".

ويريد الحزب الوطني الاسكتلندي استقلال اسكتلندا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.

وقالت ستورغن إنها مستعدة للتفاوض مع جونسون، لكنها حذّرت من أنها لن تسمح ”بأن تقوّض الديموقراطية الاسكتلندية من بوريس جونسون أو من أي رئيس وزراء آخر".

