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روسيا: مجلس الأمن تحول إلى منبر للتعبير عن خطاب الغرب المزيف

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت نائبة ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي، تحول إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف للغرب.
وقالت يفستيغنييفا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وفقا لبعض الروايات، على سبيل المثال، في أوكرانيا.. لقد وصل الأمر إلى حد السخافة، لقد تحول مجلس الأمن إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف من الدول الغربية، علاوة على ذلك، فإن رأي الغرب يعرض بشكل مسبق وكأنه الوحيد الصائب".

واضافت أن "هذا النهج المدمر يؤدي بشكل متزايد إلى انقسام أعضاء مجلس الأمن".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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