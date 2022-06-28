انت الان تتابع خبر روسيا: مجلس الأمن تحول إلى منبر للتعبير عن خطاب الغرب المزيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت نائبة ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي، تحول إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف للغرب.