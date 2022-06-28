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يونايتد يحتفل بعد التجديد مع زيدان إقبال: فرحانين ضلعي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-28 | 17:13

يونايتد يحتفل بعد التجديد مع زيدان إقبال: فرحانين ضلعي

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رحب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، باللاعب الشاب العراقي زيدان إقبال، وذلك بعد توقيعه على عقد جديد طويل الآمد مع النادي.
وقال النادي في منشور عبر فيسبوك، باللهجة العراقية: "فرحانين بوجودك ويانا ضلعي".

يذكر أن يونايتد أعلن تجديد عقد إقبال في بيان رسمي ذكر خلاله "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع اللاعب الشاب زيدان إقبال على عقد جديد طويل الآمد".


وأضاف، "لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، والذي انضم إلى الأكاديمية في سن التاسعة، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة في ديسمبر الماضي ضد يونج بويز في أولد ترافورد".

وبين، أن "إقبال وافق على توقيع عقد جديد يبقيه في يونايتد حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

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أمير النعيمي المحرر: أمير النعيمي
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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