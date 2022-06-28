شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: القادة العرب لديهم رؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس الأمريكى للمنطقة والقمة المرتقبة تحتاج إلى التشاور بين الدول العربية والاتفاق على المصالح العربية فى الوقت الراهن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم: القمم المصرية التي عقدت مع الدول العربية السعودية وقطر والبحرين تؤكد حرص القادة العرب على بلورة رؤية عربية مشتركة لصيانة الأمن العربى.

وتابع: الزعماء العرب لديهم مواقف واضحة ومحددة لمجريات الأمور في العالم، وخصوصا الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على اقتصاديات الدول العربية وتوفير الأمن الغذائي، ثم شكل الشرق الأوسط في الفترة القادمة وإيجاد شرق أوسط جديد، والقادة العرب لديهم رؤية واضحة، وكل اللقاءات اللتى عقدت تشير إلى أن هناك رؤية عربية واضحة.