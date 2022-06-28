"مستقبل وطن" عن ذكرى 30 يونيو: رسخت ركائز التنمية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو؛ مؤكدًا أنها ستظل ذكرى خالدة وعلامة مضيئة في تاريخ وطننا الحبيب.

وأكد الحزب في بيان له، أن 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها.

وتوجه الحزب أيضًا، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صنع من 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق والحياة الكريمة التي يستحقها المصريين .

كما توجه الحزب بتحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة، على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن ، مؤكدًا عظيم تقديره وامتنانه لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقرار الوطن وعزته ، قائلا: "نجدد العهد لقائد مصر وزعيمها على بذل كل غال ونفيس من أجل خدمة هذا الوطن، وأننا نقف خلف سيادته صفًا واحدًا في معركة البناء والتنمية".